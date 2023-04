Am Samstag Haldern Pop: Saal-Sause und Vinyl-Fieber

Der Haldern Pop Shop feiert am kommenden Samstag, 22. April, den weltweiten Tag der unabhängigen Plattenläden, den Record Store Day, von 10 bis 15 Uhr mit einer kleinen Plattenbörse in der Haldern Pop Bar und Raritäten auf Vinyl. Zusätzlich gibt es 10 Prozent Nachlass auf das gesamte Sortiment, ausgenommen aktuelle Record Store Day-Themen. Besucher dürfen sich freuen auf exklusive Veröffentlichungen von Künstlern wie The White Stripes, The Clash, The Rolling Stones, Aretha Franklin, The Cure, Fleetwood Mac, Nirvana, Billie Eilish und Prince.