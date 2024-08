Pläne für Umzug Unklare Zukunft für den Supermarkt Lidl in ’s-Heerenberg

Keine Frage: Der Besuch bei Lidl in ’s-Heerenberg ist für Deutsche nicht gerade aufregend, gibt es doch hierzulande mehr als 3000 Filialen – und mit Blick aufs Einkaufserlebnis tut sich da nicht viel. Aber Kenner wissen: In niederländischen Supermärkten und Discountern gibt es viele Produkte, die es bei uns nicht oder kaum gibt. Da steht nicht nur günstiger Kaffee auf der Einkaufsliste, sondern auch Vla (besonders flüssiger Pudding), Pindakaas (Erdnussbutter), Chocomel (Schokomilch) oder Stroopwafels (Sirupwaffeln). Und da ist Lidl in ’s-Heerenberg für Emmericher die erste Adresse. Denn: Wer in den Ort reinfährt, stößt gleich auf die Lidl-Farben blau, rot und gelb, an der Straße Emmerikseweg.