Reeser Werbegemeinschaft Die drei Hauptpreise bleiben in Rees

Für das Jahr 2023 plant die Reeser Werbegemeinschaft wieder zahlreiche Aktivitäten. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Rees werden am 7. Mai das Stadtfest und am 15. Oktober das Rheinfest gefeiert. Am 1. April wird es einen „Primelsamstag“ geben, an dem die Mitglieder ihre Kundschaft mit Frühlingsblumen beschenken. Im Dezember werden wieder die traditionelle Putenverlosung auf dem Markt sowie eine neue Ziegenkarten-Aktion ausgerichtet. Sofern die Stadt Rees im Advent wieder den Weihnachtsmarkt „Et Rääße Weihnachtspädje“ ausrichtet, wird sich die RWG auch daran beteiligen.