Wardstraße : Kleinholz: Pappeln in Rheinnähe jetzt gefällt

Kleinholz: Pappeln in Rheinnähe jetzt gefällt

Gut 20 Pappeln an der Wardstraße wurden gefällt. Foto: Markus Balser

ESSERDEN Die Pappeln an der Wardstraße, für die sich die Grünen eingesetzt haben, sind am Donnerstag gefällt worden.

(bal) Rund 20 Pappeln an der Wardstraße sind am Donnerstag gefällt worden. Wie berichtet, hatte die Bezirksregierung die Stadt Rees zur Fällung der rund 50 Jahren alten Bäume angewiesen, nachdem aus einem Mängelprotokoll der Deichschau hervorgegangen war, dass die Pappeln windbruchgefährdert seien. Die Grünen wollten das verhindern und hatten vorgeschlagen, den Bereich, der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist, mit einem Hinweisschild „Auf eigene Gefahr“ zu kennzeichnen, zumal die Bäume auch das jüngste Hochwasser und den Sturm „Sabine“ schadlos überstanden hatten. Bürgermeister Christoph Gewers hatte sich nach dem Appell der Grünen nochmals an die Bezirksregierung gewandt, die jedoch bei ihrer Haltung blieb. Dem Hochwasserschutz sei Vorrang einzuräumen. Die Bäume mussten daraufhin gefällt werden. Insgesamt ging es um 22 Pappeln, 19 wurden gefällt und drei extrem stark zurückgeschnitten.