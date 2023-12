Aktion der Werbegemeinschaft Großer Andrang bei der Putenverlosung der RWG

Viele Glücksritter sicherten sich gleich 30 Lose zum Vorzugspreis von 20 Euro und hofften auf mindestens einen der vielen Preise: Neben 50 prallen Puten wurden auch Hähnchen, Rinderbraten, Mettwürstchen, Christstollen, Stadtgutscheine, sowie Tüten mit Plätzchen der heimischen Bäckereien und Rees-Kalender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins samt Pralinenbox verlost. So mancher Loskäufer konnte sich gleich mehrere Gewinne in den Einkaufskorb packen lassen, während andere Teilnehmer ihre Nietenparade mit Fassung ertrugen: „Zumindest habe ich an Erfahrung gewonnen.“