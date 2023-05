21-Jährige in Emmerich verhaftet Vom Bahnhof in Praest für drei Wochen ins Frauengefängnis nach Willich

Am Samstagabend um 20:45 Uhr überprüfte die Bundespolizei eine 21-jährige Bulgarin als Fahrgast im Regionalexpress RE 19 auf der Reise von Oberhausen nach Arnheim am Bahnhof in Praest. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Stuttgart die Frau mit einem Haftbefehl wegen Sachbeschädigung suchte. Hiernach musste sie noch eine Geldstrafe in Höhe von