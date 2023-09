Rumäne aus Emmerich vor dem Landgericht Vergewaltigungsvorwurf - Vater bittet um die höchste Strafe für Angeklagten

Besonders schwere Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung werden derzeit einem 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen vor dem Klever Landgericht vorgeworfen (wir berichteten mehrfach). Er soll eine Frau in einem Keller in Emmerich eingesperrt, ihr ein Teppichmesser an den Hals gehalten und sie vergewaltigt haben. Am Dienstag fand der dritte Verhandlungstag statt. Ursprünglich waren nur drei Verhandlungstage angesetzt, doch zu einem Urteil der dritten großen Strafkammer kam es aufgrund von Verzögerungen auch am Dienstag nicht. Zwei weitere Prozesstermine wurden nun für Oktober anberaumt.