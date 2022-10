In Emmerich soll es auch mal rockig werden : Rüdiger Gönnert neuer Musiker in der Christuskirche

Kirchenmusiker Rüdiger Gönnert (Mitte) mit Pfarrer Sascha Herrmann (links) und Pfarrer Dr. Martin Neubauer in der Christuskirche in Emmerich. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Der 51-jährige Emmericher ist seit Anfang Oktober festangestellter Musiker in der evangelischen Kirchengemeinde in Emmerich. Er möchte neben der klassischen Kirchenmusik auch neue Wege gehen.

Wenn Rüdiger Gönnert am Reformationstag (31. Oktober) in der Christuskirche an der Orgel sitzt, wird sich das für die Gemeinde nicht anders anfühlen als sonst in den vergangenen zehn Jahren. Für den 51-jährigen Musiker aus Emmerich ist es allerdings ein besonderer Tag. Er sorgt am Reformationstag zum ersten Mal als festangestellter Musiker in der Kirche für den festlichen Rahmen. Seit dem 1. Oktober ist er Angestellter der evangelischen Kirchengemeinde.

Mit einem unbefristeten Vertrag.

Info Die nächsten Termine in der Christuskirche Reformationstag Am 31. Oktober, 18.00 Uhr, Reformationsgottesdienst mit Pfarrer Sascha Herrmann in Begleitung des Orchesters des Musikkollegs Emmerich unter der Leitung von Rüdiger Gönnert. Es werden Werke von Barock bis Alan Walker gespielt. Kinderkirche Am Sonntag, 6. November, um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderkirche mit Pfarrer Dr. Martin Neubauer und Kinderkirchenteam sowie der musikalischen Begleitung einer jungen Band. Band Lotte und Wessel Kleuters (17 und 15 Jahre alt) aus Kleve spielen seit mehr als 10 Jahren Gitarre. Norbert van Os ist ihr Gitarrenlehrer und unterstützt die Beiden beim Schreiben und Komponieren eigener Songs, aber auch darin, Songs stilsicher auf der Bühne zu präsentieren. Am Sonntag spielen und singen die beiden jungen Musiker in der evangelischen Christuskirche einige Lieder.

Das ist im beruflichen Leben von Gönnert nicht immer so gewesen. Die Emmericher kennen ihn zum Beispiel als Musiklehrer am Willibrord-Gymnasium. 15 Jahre lang hat er das gemacht. Immer mit befristeten Arbeitsverträgen. „Als Corona kam, war Schluss“, erzählt er am Freitag im Pressegespräch in der Christuskirche. „Denn ich habe mit den unteren Klassen gesungen. Singen war allerdings verboten.“ Und damit endete auch die Arbeit als Musiklehrer.

Aufgefangen hat ihn die evangelische Kirchengemeinde, für die er in den Jahre zuvor immer wieder musiziert hatte. Und als Kantor Thorsten Mühlenberg im März 2022 seiner Frau Anke folgte, die im Schwarzwald eine neue Stelle als Pastorin angetreten hatte, sprang Gönnert ein.

Vorstellen mussten ihm die Pfarrer die Gemeinde ohnehin nicht. Gönnert ist in der Christuskirche getauft worden und wurde hier konfirmiert.

Gönnert ist Kontrabassist, Pianist, Komponist und Lehrer für klassische Streichinstrumente am Musikkolleg in Emmerich. Er studierte an der Folkwang-Hochschule, absolvierte die künstlerische Abschlussprüfung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Als Diplom-Musiker gehörte er unter anderem dem Philharmonischen Orchester Köln an.

Unterhaltungsmusik ist ihm allerdings auch nicht fremd. Als Mitglied des Duos „Koko & Lores“ war er 1997 „Musiker des Jahres“, absolvierte international zahllose Auftritte. Bis 2004 bestand das Duo.

Gönnert verfügt darüber hinaus über pädagogische Fähigkeiten, die der Kirchengemeinde zugute kommen. Beim Musik-Kolleg in Emmerich leitet er das Schülerorchester. Die jungen Musiker werden regelmäßig in der Christuskirche zu hören sein. So wie am Montag beim Gottesdienst zum Reformationstag (18 Uhr). „Wir beginnen ganz barock, am Ende wird es rockig mit Alan Walker“, so Gönnert. Das Schülerorchester besteht aus 15 Streichern in klassischer Besetzung.

Das alles passt wunderbar in die Pläne von Pfarrer Dr. Martin Neubauer, der neben der klassischen Kirchenmusik auch moderne Elemente einfließen lassen möchte.

Stichwort klassische Kirchenmusik. Gönnert möchte den Kirchenchor über Projektarbeit weiterführen und auf diese Weise vielleicht auch einen Jugendchor ins Leben rufen.

Zum Schluss noch private Daten: Gönnert ist verheiratet, hat zwei Kinder und drei Enkelkinder. Seit drei Jahren wohnt er in Hüthum. „Da sind es mit dem Fahrrad fünf Kilometer zur Christuskirche und fünf Kilometer zur evangelischen Kirche in Elten“, schmunzelt er.