Kandidaten-Kampf in der CDU Emmerich Mit seinem Rücktritt hat sich Tim Krebber geschwächt

Der Wettlauf um die Spitzenkandidatur der CDU für die Kommunalwahlen im September 2025 hat also mit ordentlich Getöse begonnen. Tim Krebber will es wissen, Claudia Lindlahr weiß um ihre Mehrheit im Stadtverbandsvorstand. Weil die Parteispitze nur empfehlen kann, wer es werden soll, die Mitglieder aber das letzte Wort haben, wird es in knapp acht Wochen spannend. Die annähernd 300 CDU-Mitglieder werden angeschrieben und zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. Da stellen sich dann Krebber und Lindlahr vor, es wird ein paar Fragen an sie geben – und dann wird gewählt. Entscheidend könnte dabei sein, wer aus welchem Lager in welcher Personenstärke im Saal ist. Vielleicht kommen 100 Mitglieder, vielleicht sogar mehr. Das Rennen scheint offen.