Stadtgeschichte : 1995: Das letzte gefährliche Hochwasser

Schaulustige an der Reeser Promenade. Foto: Deichverband

Emmerich/Rees Die jüngere Generation kennt keine Gefahr mehr durch den Fluss. Der Deichverband sucht Bilder von vor 25 Jahren.

(RP) Die Bilder von dem verheerenden Hochwasser an der Elbe im Jahr 2013 sind den Menschen am Niederrhein zwar bekannt, allerdings bringt die räumliche Distanz auch einen gewissen Abstand zur Thematik. Die jüngste Generation am Unteren Niederrhein kennt nun einmal kein „richtiges“ Hochwasser. Zuletzt vor 25 Jahren, am 31. Januar 1995, lag der Rhein mit einem bedrohlichen Pegelstand von 10,56 Metern in Rees über sieben Meter höher als der normale Mittelwasserstand.

Der Deichverband Bislich-Landesgrenze möchte daher am 25. Jahrestag des letzten „hohen“ Hochwassers an die Pegelstände und deren Ausmaße erinnern und damit das Bewusstsein über die Wichtigkeit des Hochwasserschutzes am Rhein festigen.

Blick auf das Hochwasser bei Rees. Foto: Deichverband

Info Hierhin können die Bilder geschickt werden Die Fotos und Videos können bis zum 26. Januar per E-Mail an carina.heisterkamp@dvbl.de gesendet werden. Der Deichverband weist darauf hin, dass die Bildrechte bei den Teilnehmern liegen müssen und sich die Teilnehmer bereit erklären, dass ihre Fotos kostenfrei für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Deichverbandes verwendet werden dürfen. Rückfragen können unter der Rufnummer 02822/9339-14 gestellt werden.

„Ein Rhein-Hochwasser ist am Niederrhein ein natürliches Ereignis – es wird nur zur Katastrophe, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat“, weiß Holger Friedrich, Geschäftsführer des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze. Die Deichsanierungen schlagen mit vielen Millionen Euro ins Geld: Allein ein Kilometer Deich kostet etwa 4,5 Millionen Euro.

Das Kriegerdenkmal im Rheinpark – bis an den Sockel reichte der Fluss. Foto: Christian Hagemann

Durch die Ertüchtigungen der Deiche ist das Verbandsgebiet, und somit Menschen, Tiere, Sach- und Wirtschaftswerte, für gefährliche Hochwässer, wie an der Elbe im Jahr 2013, gewappnet. Trotzdem wird es noch einige Jahre dauern, bis alle Deiche vollständig saniert wurden.

Auch in Emmerich war das Wasser über das Ufer getreten. Foto: Christian Hagemann

Der Portekerl an der Emmericher Promenade bekam nasse Füße. Foto: Christian Hagemann