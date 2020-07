Aktion für RP-Leser : Genießen Sie eine Rundfahrt auf dem Rhein!

RP-Archifvoto: Klaus-Dieter Stade Für den 1. August laden die Reeser Personenschiffahrt und die Rheinische Post RP-Leser zu einer Rundfahrt auf dem Rhein ein. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden. Das Kontingent ist begrenzt.

(bal) Seit Mai darf Kapitän Rainer van Laak von der Reeser Personenschiffahrt wieder auf dem Rhein schippern. Momentan bietet er Rund- und Tagesfahrten mit der großen „Germania“ an, die er jetzt auch für eine Rundfahrt RP-Lesern zur Verfügung stellt. Los geht es am Samstag, 1. August, um 14 Uhr ab Steiger Rees an der Rheinpromenade. Gut eine Stunde lang können die RP-Leser dann die Fahrt Richtung Grieth und Grietherort, vorbei am Kernwasser-Wunderland, genießen. Bewirtung an Bord ist möglich.