Bahnverkehr : Ärger über Haltepunkt in Praest

Als „heruntergekommen“ bezeichnet Ortsvorsteher Markus Meyer den Haltepunkt Praest. FOTO: Meyer. Foto: Markus Meyer

Ortsvorsteher Markus Meyer kritisiert den Zustand des Bahnhaltepunktes.

(bal) Wie gestern berichtet, hat der Verkehrsverbund Niederrhein (VRR) in dieser Woche seinen Stationsbericht veröffentlicht, bei dem er den Zustand der Bahnhöfe in seinem Zuständigkeitsbereich unter die Lupe nahm. Die Haltestellen in Emmerich und Rees wurden dabei mit „akzeptabel“ bewertet, wobei unter anderem Mängel an der Funktion des Haltepunktes in Praest aufgeführt wurden.

Ortsvorsteher Markus Meyer wundert das nicht: „Ich habe schon seit längerem habe auf den Zustand des Bahnhaltepunktes in Praest hingewiesen. Er befindet sich in einem heruntergekommenen Zustand. Die Wartehäuschen, der Bahnsteig wie auch die Automaten der Deutschen Bahn erinnern eher an die letzten Jahrzehnte. Die Pflege und das Aussehen des Haltepunktes findet definitiv nicht statt“, kritisiert er.

Auch um die Sicherheit der Bahnübergänge an der Sulenstraße und Raiffeisenstraße sei es nicht gut bestellt. Erst am Mittwoch habe er der Stadt Emmerich wieder einmal eine Mängelmeldung geschickt, da die seitliche Absperrung der Schranken durch Jägerzäune gesichert wird, die aber immer wieder umfallen und marode und morsch sind. Meyer: „Jägerzäune zur Absicherung der Bahngleisen ist an sich schon lächerlich. Die Kinder, die zur Schule gehen und die Gleise überqueren, können ohne weiteres über die am Boden liegenden Zäune laufen und die Schranken umgehen. Es sind unhaltbare Zustände, die aber allen bekannt sind.“