Blutspenderehrungen : Rotes Kreuz in Rees hofft auf die junge Generation

REES Das DRK Rees hat ein traditionell gutes Blutspendenaufkommen. Damit dies so bleibt, müssen auch weiterhin Spender aus jüngeren Jahrgängen akquiriert werden.

Christoph Gerwers dankte sowohl den Spenderinnen und Spendern als auch allen ehrenamtlichen Kräften, die sich um die Blutspende in Rees kümmern. „Wir alle sind gute Vorbilder und sorgen mit einem traditionell guten Spenderaufkommen auf dem Land auch dafür, dass neben uns auch die Stadtbevölkerung mit Blut versorgt wird. Um dieses gute Ergebnis zu bestätigen, müssen wir weitere Spenderinnen und Spender in der jüngeren Generation finden“, so Gerwers, der dafür warb, das Thema Blutspende in die Freundes- und Bekanntenkreise zu tragen.