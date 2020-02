Karneval : Das war der Rosenmontag in Rees und Haffen-Mehr

Rees/Haffen-Mehr Dem usseligen Wetter zum Trotz: In Haffen-Mehr und Rees hatten die Jecken gestern ihren Spaß. Dass die Züge stattfinden würden, stand schon am Sonntag fest.

Es hat sicherlich schon schönere Tage gebegen, an den in Rees und Haffen-Mehr Rosenmontag gefeiert wurde. Aber echte Narren lassen sich auch von usseligem Wetter nicht abschrecken. Bei Temperaturen um dreieinhalb Grad, unangenehmen Wind und fiesem Regen waren dennoch viele Jecken gekommen, um sich die parallel laufenden Züge anzuschauen.

Dass beide stattfinden würden, stand schon am Sonntag fest. Und so konnten am Montag in Rees sechs Wagen, vier Musik- und 13 Fußgruppen starten. Schön: In Rees waren auch diesmal wieder einige Wagen unterwegs, die sich lokalen Themen angenommen hatten. Etwa jener Motivwagen, bei dem die Schotten im Rathaus regierten. Natürlich echt mit Kilt und Sparzwang. Oder die Kolpingfamilie, die als Gärtner und Bienen unterwegs war – jecker Umweltschutz. Lustig anzusehen waren auch die zahlreichen Lampen auf zwei Beinen, die dafür sorgten, dass „Rees ein Licht aufgeht.“

Über viele Wochen hatten die Wagenbauer geheim gehalten, was sie da in den Scheunen produziert haben. Am Rosenmontag konnten sie die prächtigen Fahrzeuge dann endlich präsentieren. Ein schwarz-gelber Schulbus zog mit, ein Schloss von Game of Thrones, eine Oktoberfestkneipe und waschechte Hexen und Zauberer. Und dass Haffen und Mehr tief im Landleben verwurzelt sind, zeigte sich gleich an zwei Wagen. Die Jungschützen Mehr und der vierte Zug der Bürgerschützen machte kräftig Werbung für die Landwirtschaft. „Wenn der Bauer auf der Straße ist, die Politik wohl sehr beschissen ist“, hießt die klare Ansage in Anspielung auf die derzeitigen Proteste der Bauern.