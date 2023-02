Karneval 2023 Die Reeser Narren „sinn weer door!“

„Wej sinn weer door!“ lautete das Motto des Reeser Rosenmontagszuges. Und das galt nicht nur für die Organisatoren und Aktiven, sondern auch für die vielen Feiernden, die am Vormittag in die Reeser Innenstadt gekommen waren. Drei Jahre nach dem letzten Rosenmontagszug war nichts mehr von Corona zu spüren: Die Menschen standen vor allem am Marktplatz dicht an dicht, Masken wurden allenfalls aus karnevalistischen Gründen getragen, und kein einziger Mottowagen war dem Virus oder der (hoffentlich) überstandenen Pandemie gewidmet.