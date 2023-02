Hunderte Jecken feiern auf und neben den Wagen Endlich wieder Rosenmontagszug in Haffen-Mehr

Geändert hat sich auch, dass es kein Zelt mehr in Mehr gibt. Gefeiert wurde im Saal vom „Hirsch“ in Mehr und in der „Schützenhalle“ Haffen. Die beiden Orte sind dadurch noch enger zusammengerückt, was auch Prinz Justin I. freute. „Es war toll zu sehen, wie viel Spaß die Mehrer in unserem Wohnzimmer beim Büttenabend gehabt haben“, sagte er und stieß dabei mit dem Mehrer Schützenpräsidenten Christian Ressing an, der ebenfalls betonte, dass die Nachbarorte an einem Strang ziehen.