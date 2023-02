Karneval Rees 2023 Die Jecken sind für Rosenmontag gerüstet

Info

Festzelt Da auf dem Parkplatz am Westring an der Ecke zur Wardstraße das Festzelt aufgebaut ist, steht das Areal bis inklusive Mittwoch, 22. Februar, nicht als Parkfläche zur Verfügung. Das Festzelt selbst hat noch am Tulpensonntag und natürlich am Rosenmontag für Partygäste geöffnet. In Haffen und Mehr laufen Rosenmontagspartys in der Schützenhalle beziehungsweise im Mehrer Ortskern.

Bürgerhaus Das Reeser Bürgerhaus ist am Rosenmontag mit einem Getränkestand während des Umzugs vertreten. Außerdem dürfen im Gebäude auch die Toiletten für 50 Cent benutzt werden.

Rote Tonnen Entlang der Zugwege werden von der Stadt zusätzliche Mülltonnen mit roten Deckeln aufgestellt. „Man darf sie auch benutzen“, erklärt Frank Schenk vom RKV dazu. Offenbar weiß das nicht jeder.

Öffnungszeiten Der Bürger Service und die Stadtverwaltung sind am Rosenmontag ganztägig geschossen. Das städtische Koenraad Bosman Museum bleibt sowohl am Karnevals-Samstag als auch am Tulpensonntag zu. Das Stadtbad und die Stadtwerke sind am Rosenmontag ebenfalls geschlossen. Das gilt auch für die Stadtbücherei. Wegen einer EDV-Systemumstellung ist sie ohnehin erst wieder am 26. Februar wieder geöffnet.