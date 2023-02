Roqaie A. aus Preußisch Oldendorf Neun Jahre alte Vermisste vielleicht in Emmerich

Das Kind wurde zuletzt am Nachmittag gegen 16.15 Uhr von einem Zeugen in der Straße Ostermasch gesehen. Möglicherweise könnte sich die Schülerin anschließend zum Bahnhof Bad Holzhausen begeben haben, wo sie mutmaßlich einen Zug in Richtung Bielefeld bestieg – auch hier wurde sie den Ermittlungen zufolge möglicherweise gesehen. Die polizeilichen Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Mädchens.