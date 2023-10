Lebendiger Auftakt beim Niederrheinischen Literaturherbst Ron Manheim begeistert in Emmerich

Zum Schluss wies Andrea Joosten, die Leiterin der Stadtbücherei Emmerich am Rhein, darauf hin, dass der Niederrheinische Literaturherbst am 17.11. um 19.30 Uhr mit einer Lesung von Annette Mingels in den Räumen der Stadtbücherei fortgesetzt wird. Karten für alle weiteren Lesungen des Niederrheinischen Literaturherbstes gibt es noch im Vorverkauf in der Stadtbücherei Emmerich am Rhein (Hinter dem Hirsch 1, Tel.: 75-2202 oder per Mail an buecherei@stadt-emmerich.de) oder an der Abendkasse.