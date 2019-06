Rauhe Straße : Rollerfahrerin (47) bei Unfall auf Tankstellengelände verletzt

Rees Bei einem Unfall am Samstag ist ein 47-jährige Reeserin verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten Autofahrer und weitere Zeugen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, verletzte sich bereits am Samstag gegen 15.55 Uhr eine 47-Jährige aus Rees auf dem Gelände einer Tankstelle an der Rauhen Straße. Nach Angaben der Polizei fuhr sie fuhr mit ihrem Motorroller in Richtung Ausfahrt der Tankstelle und an der dortigen Waschstraße vorbei, als ein unbekannter Autofahrer aus der Waschstraße fuhr. Die 47-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte. Dabei trug sie leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer stieg aus und fragte die Frau, ob alles in Ordnung sei. Er half auch, den Roller wieder aufzurichten. Anschließend stieg der Mann in seinen Wagen und fuhr davon, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.