Unfall in Rees verursacht Roller-Rüpel verursachen Unfall und fahren davon

Die Unfallflucht hatte sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr an der Weseler Landstraße (L 7) in Rees ereignet. Zwei Rollerfahrer waren schon vorher aufgefallen, weil sie im fließenden Verkehr zum einen immer wieder den vorgeschriebenen Abstand zu einem vorausfahrenden Auto unterschritten, zum anderen fuhren sie regelmäßig nur auf dem Hinterrad („Wheelie“). Die Kombination dieses riskanten Fahrverhaltens führte dann vermutlich nach dem Anfahren von der Kreuzung Emmericher Landstraße/Empeler Straße/Weseler Landstraße in Richtung Melatenweg zu dem Verkehrsunfall.