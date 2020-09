Wirtschaft : Probat baut „Zukunftsfabrik“

Emmerich Unter dem Projektnamen „Probat Go“ will der Emmericher Weltmarktführer für Kaffeeröstmaschinen und -anlagen ein neues Werk am Firmensitz bauen. 40 Millionen Euro werden dafür investiert. Ende 2022 soll das neue Werk fertig sein.

(RP) Das Emmericher Unternehmen Probat, Weltmarkt- und Technologieführer für die Herstellung von Kaffeeröstmaschinen und -anlagen, erweitert am Firmenhauptsitz an der Reeser Straße den Produktionsbereich. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 40 Millionen Euro soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. es trägt den Namen „Probat Go“.

Bereits am vergangenen Freitag fand unter Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen im engsten Kreis der Probat-Gesellschafter, des Beirats und der Prokuristen die Grundsteinlegung statt. Ziel des Neubaus der Produktions- und Logistikhallen sei ein zukunftsfähigen Fabrikkonzept als Teil einer einer übergeordneten Unternehmensstrategie. Zudem sende der Start des Projektes laut Unternehmen gerade in Zeiten wie diesen nicht nur ganz besondere Signale für die globale Kaffeeindustrie, vielmehr unterstreiche Probat damit auch seine marktführende Position innerhalb der Branche.

Weltweit 900 Beschäftigte Mit Tochterunternehmen in den USA, Brasilien, Italien, Schottland, Indien und Kanada beschäftigt Probat 900 Mitarbeiter, ca. 550 davon in Deutschland. Dazu gibt es weitere Vertretungen in über 40 Ländern.

Der geschäftsführende Gesellschafter von Probat Wim Abbing ordnete „Probat Go“ in seiner Ansprache vor den versammelten Gästen der Grundsteinlegung in einen historischen Kontext ein und betonte den Stellenwert des Projektes innerhalb der internationalen Kaffeebranche: „Diese Grundsteinlegung ist für Probat ein ganz besonderes Ereignis, denn sie markiert den offiziellen Startschuss für die Revitalisierung bzw. den Neubau der Fertigung. Die aktuelle Produktion besteht seit dem Wiederaufbau nach der vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Mit dem Entstehen dieser nachhaltig ausgerichteten modernen Fertigung setzen wir auch in unseren Kernmärkten eine internationale Benchmark, denn sie spiegelt den konstant steigenden Qualitätsanspruch der Kunden an unsere Produkte und Services wider.“