Felix Jaehn und Robin Schulz kommen : 15.000 Fans bei Bocholter Open-Air erwartet

Felix Jaehn gehört zu den Stars, die beim Bocholter Open Air auftreten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bocholt Am Tag vor Fronleichnam steigt am Hünting das Festival. Diesmal legen drei absolute Stars der DJ-Szene auf. Im Stadion wollen die Fans eine Riesenparty feiern.

Felix Jaehn könnte sich eigentlich langsam nach einer Ferienwohnung in der Region umschauen. Denn der DJ ist in den nächsten Wochen quasi Dauergast am Niederrhein. Zunächst tritt er am Mittwoch, 15. Juni, beim Bocholter Open Air auf, im Juli ist er dann beim Parookaville-Festival in Weeze zu sehen bevor er dann im August erneut in Weeze auftritt. Dann beim ganz neuen San Hejmo-Festival.

Zunächst steht jetzt allerdings der Auftritt im altehrwürdigen Hünting im prall gefüllten Terminkalender des Star DJs an, der einst das Kunststück schaffte, als erster deutscher Künstler nach Milli Vanilli die Charts in den USA anzuführen. In Bocholt wird Jaehn auf zwei Künstler treffen, die ebenfalls zu den ganz großen in der Branche zählen: Alle Farben und Robin Schulz. Das Trio sorgt für ein Novum im Bocholter Stadion. Erstmals werden hier DJs für den Sound sorgen, bislang war das Event für Auftritte von großen Bands und Musikern wie Simple Minds, Santana, Deep Purple oder Herbert Grönemeyer bekannt.

Absoluter Top-Star der Electro-Dance-Szene: Robin Schulz. Foto: Wunsch/Robert Wunsch

Aber diesmal hat Bocholt ja auch etwas Besonderes zu feiern. Die Stadt wird 800 Jahre alt. Da sollen die DJs dann quasi für die zeitgemäßen Geburtstagsständchen zum Jubiläum sorgen.

DJ Alle Farben hat schon gezeigt, dass er auch gut kochen kann. Foto: dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Einlass ist am 15. Juni ab 16.30 Uhr. Bevor die eigentlichen Stars auf die Bühne kommen, wird schon einmal DJ Wacho auflegen. Er war unter anderem bei der 1Live-Chart-Party, bei Parookaville und den Karpaten (Größtes Musikzeltfestival in NRW) dabei. Er will den Besuchern schon mal die Zeit verkürzen bis Alle Farben die Show eröffnet. Danach ist Felix Jaehn an der Reihe, Robin Schulz beschließt den Abend, der eher eine große Party als ein normales Konzert werden wird. Alle Fans, die danach immer noch nicht genug haben, können den Abend bei der After-Show-Party auf der Gastrowiese stimmungsvoll bis etwa 1.30 Uhr ausklingen lassen.

Der Vorverkauf für das Open Air laufe gut, so Anna Schmitz vom Stadtmarketing, das das Event organisiert. Die Veranstalter rechnen mit rund 15.000 Besuchern. „Zum Stadtjubiläum wollten wir etwas Frisches, Neues“, hatte Anna Schmitz erläutert. „DJs liegen momentan absolut im Trend, sie passen auch bestens in unser Konzept. Denn ihre Songs sind in den Charts, sie sind Pop und sicher Mainstream.“ Daher geht Anna Schmitz auch davon aus, dass auch beim neuen Format das Alter der Fans gemischt sein wird. Verpflichtet wurde mit Robin Schulz, Felix Jaehn und Alle Farben die erste Riege der deutschen DJ-Szene. Und nicht nur Felix Jaehn kennt die Region bestens, auch Robin Schulz und Alle Farben sind am Niederrhein bereits mehrfach aufgetreten. Frans Zimmer alias DJ Alle Farben hat unlängst in Kevelaer in der Gaststätte „Alt Derp“ live unter Beweis gestellt, dass er sich nicht nur am DJ-Pult, sondern auch am Herd bestens auskennt. Er kochte für die Gäste.

Traditionell kommen viele Bocholter mit dem Rad zum Stadion. Wer ebenfalls recht entspannt zum Konzert kommen will, sollte in der Stadt parken und mit einem der Shuttle-Busse zum Hünting fahren.

Tickets sind noch an allen CTS-Vorverkaufsstellen zu bekommen. Karten gibt es auch online. Die Tickets kosten im Vorverkauf 67 Euro und sind online etwas teurer. Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben, dort kosten sie dann 75 Euro.