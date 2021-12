Felix Jaehn beim Bocholter Open Air : Zum Jubiläum kommen die DJs

Bocholt Das Bocholter-Open-Air stand jahrelang für handgemachte Rock- und Popmusik. Im kommenden Jahr steht Electro-Dance-Music im Fokus. Angst vor der Konkurrenz von Parookaville hat man nicht.

Deep Purple , Santana, Udo Lindenberg , Ärzte, Pur oder Revolverheld . Wer auf Rock und Pop aus dem Mainstreambereich steht, wurde bislang beim Bocholter-Open-Air immer mundgerecht bedient. „Familien-Festival“ war die Überschrift für das Event am ehrwürdigen Stadion Hünting. Besucher aller Altersklassen feierten hier gemeinsam. Das soll auch im kommenden Jahr so sein, obwohl es musikalisch in eine ganz neue Richtung geht. Erstmals werden DJs bei dem Festival auftreten.

„Bocholt wird im kommenden Jahr 800 Jahre, zum Stadtjubiläum wollten wir etwas Frisches, Neues“, sagt Anna Schmitz vom Stadtmarketing, das das Konzert wie immer federführend organisiert. „DJs liegen momentan absolut im Trend, sie passen auch bestens in unser Konzept. Denn ihre Songs sind in den Charts, sie sind Pop und sicher Mainstream.“

Konkurrenz für Bocholt also? „Es stimmt, da haben wir vielleicht eine ähnliche Zielgruppe, aber wir haben hier dann doch ein etwas anderes Format. Zudem bin ich sicher, dass die Fans nach der langen Pause Nachholbedarf haben werden und heiß auf Konzerte sind“, meint Anna Schmitz. Am Start des Vorverkaufs bildeten sich in Bocholt auf jeden Fall schon mal lange Schlangen. Viele wollten direkt ein Ticket. Vielleicht auch als passendes Weihnachtsgeschenk. Das Stadtmarketing plant erst mal mit 15.000 Fans, bei Bedarf könnte die Kapazität sogar noch erhöht werden. Es lohnt sich die Karten vor Ort zu kaufen. Denn an den örtlichen Vorverkaufsstellen kostet das Ticket 67 Euro, online müssen rund zehn Euro mehr gezahlt werden.