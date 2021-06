Emmerich : Das Gosens-Fieber - warum Eltens Fortuna-Boss langsam genervt ist

Medienrummel bei Fortuna Elten beim Spiel gegen Ungarn. Foto: Markus van Offern (mvo)

Elten Am Mittwochabend drückten 75 Fans beim Public Viewing am Sportplatz von Fortuna Elten der Jogi-Elf die Daumen. Der Medienrummel ist weiterhin enorm – und zehrt mitunter an den Nerven der Protagonisten.

Marc Arntzen ist dieser Tage ein gefragter Mann. Sein Telefon steht kaum still, mittlerweile hebt der Vorsitzende von Fortuna Elten nur noch bei ihm bekannten Nummern ab. „Langsam fängt es an zu nerven. Es gibt unzählige Fernsehsender und Zeitungen, die sich bei mir melden“, sagt Arntzen. Das ZDF, die ARD, der WDR, Sat1, Sky, RTL, ntv, der regionale Sender Studio 47 – sie alle wollen etwas über Robin Gosens erfahren. Sie alle wollen möglichst nah dran sein an dem 26-Jährigen, der zum Leistungsträger und Sympathieträger der deutschen Elf bei der Fußball-Europameisterschaft avancierte.

Um der Euphorie rund um den Eltener Nationalspieler eine Bühne zu bieten, lud Fortuna Elten am Mittwochabend zum Public Viewing am Sportplatz. Knapp 75 Fans, viele davon markant in Schwarz-Rot-Gold unterwegs, hatten sich eingefunden, um der Zitterpartie gegen die ungarische Mannschaft zu folgen. Mehr Eltener hätten es mit Blick auf die Pandemie nicht sein dürfen, die Stimmung war ausgelassen. Viele der Zuschauer wurden vor die TV-Kameras gestellt. Die Eltener sollten beantworten, wie sie den Aufstieg von Robin Gosens erlebt haben, was den Linksverteidiger sportlich und menschlich ausmacht und wie dessen bisherige Leistungen bei der EM einzuschätzen sind.

„Das, was hier in den vergangenen Tagen passiert, kann ich nur als Ausnahmezustand beschreiben. Dass so ein Hype ausbricht, hätte ich mir kaum vorstellen können“, sagt Marc Arntzen, der Robin Gosens seit Jahren gut kennt.

Als Vorsitzender von Fortuna Elten scheint er für Medienschaffende der Republik offenkundig wie das Bindeglied zur Familie Gosens zu wirken. „Warum man immer nur mich anruft, kann ich eigentlich auch kaum erklären“, sagt Marc Arntzen. Für eine Langzeitdokumentation ist das ZDF seit Tagen hinter Robin Gosens und seinem Umfeld her. Die übrigen Sender aber waren vor Ort, um in Elten Kurzbeiträge für Sendungen zu produzieren.

Marc Arntzen hofft, dass es in den kommenden Wochen weitere Höchstleistungen von Robin Gosenszu sehen gibt. „Robin ist der Beweis, dass es sich für junge Fußballspieler noch lohnt, von einer großen Karriere zu träumen – und zwar auch abseits der Nachwuchsleistungszentren“, sagt Arntzen, der schon seit Jahren die Begegnungen von Robin Gosens Serie-A-Team Atalanta Bergamo verfolgt. Einem Wunsch von Arntzen aber kam der Nationalspieler im EM-Spiel gegen Ungarn unfreiwillig nach: „Eigentlich hoffe ich nicht, dass er noch weitere Tore schießt – sonst beruhigt sich das hier nie.“

Mitgefiebert wurde auch auf der Terrasse der Tennisabteilung des TV Elten. Martina Gosens, die Mutter des Nationalspielers, sah hier mit Freunden und Bekannten dem Treiben im Münchener Stadion zu. Die Erleichterung über den Vorstoß der DFB-Elf ins Achtelfinale war ihr deutlich anzumerken. „Die Anspannung fällt jetzt etwas ab, doch das Team wird sich steigern müssen“, lautet ihr Fazit.

Ihr Filius konnte in der Partie gegen Ungarn nicht an den großartigen Auftritt beim 4:2-Erfolg gegen Portugal anknüpfen. Er wurde aber auch zu selten in den Spielaufbau mit einbezogen. Über seine linke Seite ging kaum etwas. „Robin hat es heute extrem schwer. Er wird quasi gedoppelt und zudem macht ihm Leroy Sané mit seinem uninspirierten Auftritt die notwendigen Räume zu“, hatte Udo Wittenhorst, Tennisspieler der Eltener Herren 40-Mannschaft, fachmännisch schnell erkannt.

Auch der Protagonist, der in der 83. Minute Platz für den jungen Jamal Musiala machte, war nicht zufrieden. „Es war das von uns befürchtete ekelige Spiel. Wir haben zwei doofe Gegentore bekommen und selbst zu wenig Chancen kreiert, und für mich war es auf der Außenposition ziemlich schwer, weil ich immer isoliert wurde“, resümierte Robin Gosens nach der letzten Gruppenpartie.

Für ihn und die Nationalelf geht es jetzt am Mittwoch weiter. Im Wembley-Stadion trifft Deutschland um 18 Uhr auf England.