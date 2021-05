Emmerich : Robin Gosens trägt sich ins Goldene Buch ein

Emmerich Der Fußball-Nationalspieler trug sich am Donnerstag ins Goldene Buch der Stadt ein. Freitag geht es für den Eltener ins Trainingslager der DFB-Elf. Bürgermeister Peter Hinze sieht den Linksverteidiger schon als Europameister.

Am heutigen Freitag fliegt Gosens mit dem DFB ins Trainingslager ins österreichische Seefeld. In den kommenden Wochen warten dann noch zwei Testpartien gegen Dänemark (in Innsbruck) und Lettland (in Düsseldorf), ehe es die Kicker am 8. Juni ins EM-Quartier in Herzogenaurach zieht. Am 15. Juni steht dann die erste EM-Begegnung mit Frankreich in München an.