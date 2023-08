Robin Gosens in der Bundesliga „Ich bin ein Fußball-Romantiker, der nichts geschenkt bekommen hat“

Interview | Emmerich · Robin Gosens hat sein Bundesliga-Debüt gegeben. Der 29-Jährige spricht über die Beweggründe für seinen Wechsel zu Union, warum er in Berlin aufs Land ziehen will und was er an Italien vermissen wird.

23.08.2023, 10:53 Uhr

Robin Gosens genoss nach seinem Debüt für Union Berlin mit seinem Sohn auf dem Arm die Stimmung im Stadion An der Alten Försterei. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Julius Frick

Von Hans Sterbenk

Vor gut einer Woche war es perfekt: Robin Gosens wechselte von Inter Mailand zu Union Berlin. 15 Millionen Euro soll der Champions-League-Teilnehmer für den Fußball-Nationalspieler aus Emmerich-Elten, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, gezahlt haben. Für Robin Gosens ist die Bundesliga absolutes Neuland. Als Profi lief er in den Niederlanden und Italien auf. Der 29-Jährige spricht im Interview über die Beweggründe für seinen Wechsel und seine Zeit in Italien.