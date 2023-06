Nationalspieler aus Emmerich Robin Gosens ist wieder im DFB-Team

Gosens schwimmt momentan ohnehin auf einer Erfolgswelle. Mit Inter Mailand hat er vorzeitig das Ticket für die Champions League gebucht. Und vor einer Woche gewann er mit Inter die „Coppa Italia“. Aber das sportliche Highlight folgt noch, denn am kommenden Samstag bestreitet Gosens mit Inter Mailand das Finale der Champions League. Im Kampf um die wertvollste Vereinstrophäe trifft Inter in Istanbul auf Manchester City. Aufgrund des Endspiels wird Gosens - ebenso wie ManCity-Kicker Ilkay Gündogan - bei der Länderpartie gegen die Ukraine am 12. Juni nicht an Bord sein. Aber Gündogan und Gosens werden danach zum Tross der Nationalmannschaft stoßen. In den Begegnungen gegen Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) kann Flick auf die Beiden zurückgreifen.