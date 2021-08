Zwischen Werth und Mussum : Rinder auf der Fahrbahn: B67 gesperrt

ISSELBURG Die Bundesstraße musste in der Nacht zu Samstag auf einem Teilabschnitt voll gesperrt werden. Am frühen Morgen konnte die Polizei Entwarnung geben.

(RP) Wegen mehrerer freilaufender Rinder auf der Fahrbahn der B67 musste die Bundesstraße in der Nacht zu Samstag zwischen der Landesstraße 896 (Am Kreuzweg) in Isselburg-Werth und der Anschlussstelle Bocholt-Mussum (Schlavenhorst) vorübergehend voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet, während die Tiere von der Fahrbahn geführt und wieder eingefangen wurden. Am frühen Samstagmorgen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden, ohne dass jemand zu Schaden kam.