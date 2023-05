Gastronomie Was in der Reeser Gastro-Szene läuft

Rheinterrassen Rees Die Rheinterrassen in Rees gehören zu den traditionsreichsten Lokalen, die die Stadt zu bieten hat. Doch in wenigen Tagen endet diese Geschichte aus einem traurigem Grund: Nach dem Tod von Andrea Collins im März dieses Jahres folgt die Schließung zum 31. Mai. „Ohne Andrea können wir die Rheinterrassen nicht weiterführen“, teilen Rita Tillmann und John Collins auf der Homepage der Rheinterrassen mit. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Rheinterrassen ab 1952 das erste Restaurant, das am Rhein wieder geöffnet hatte. 1970 hatten es Rita und Robert Tillmann von Maria Driftmeier übernommen und es erfolgreich über Jahrzehnte weitergeführt. Im Jahr 2003 übergaben sie es an Tochter Andrea und ihren Mann John Collins.