Gastronomie in Rees Saisonstart für die Rheinterrassen

Rees · Sokol Osmani ist der neue Pächter des Traditionshauses an der Reeser Rheinpromenade. Am Dienstag kamen die ersten Gäste, am Montag wurde mit allen Helferinnen und Helfern gefeiert.

25.06.2024 , 11:30 Uhr

Eigentümer Michael Arts-Meulenkamp und Pächter Sokol Osmani, hier mit Greta Hala und Sebastjano Kalaveri (r.), freuen sich, dass die Zukunft der Rheinterrassen langfristig gesichert ist. Foto: Michael Scholten

Von Michael Scholten