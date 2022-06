Seit Samstag keine Spur : Rheinschwimmer wird weiterhin vermisst

REES/EMMERICH Die Feuerwehr warnt weiterhin alle vor den tückischen Strömungen im Rhein, vor allem bei den zum Baden einladenden Temperaturen aktuell.

(bal) Von dem Mann, der am Samstag bei Rees in den Rhein zum Schwimmen ging und seitdem vermisst wird, fehlt auch weiterhin jede Spur. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 63-Jährigen aus Hamm. Er war im Beisein seiner Frau und zweier Begleitpersonen gegen 17.15 Uhr in Höhe Kilometer 840 zum Baden in den Rhein gegangen, umschwamm eine Buhne rheinaufwärts und verschwand dann aus der Sichtweite. Die Ehefrau und die Begleiter suchten zunächst eigenständig nach dem 63-Jährigen, wählten später aber den Notruf. Die Suchmaßnahmen umfassten Einsatzkräfte der Polizei an Land, der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und der DLRG. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Ehefrau und die Begleitpersonen wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei betreut.