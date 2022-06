Seit Samstag keine Spur : Rheinschwimmer wird weiterhin vermisst - Unbekannte Leiche in Pannerden gefunden

Die Feuerwehr bei der Suche nach dem Vermissten. Foto: Feuerwehr

REES/EMMERICH Nachdem die Polizei am Montagmorgen eine Pressemitteilung verschickt hat, in der stand, dass ein 63-jähriger Mann seit Samstag gesucht wurde, heißt es in einer neuen Meldung, dass eine Leiche in einem Kanal im niederländischen Pannerden gefunden wurde. Ob es sich um den Mann handelt ist noch unklar.

(bal) Von dem Mann, der am Samstag bei Rees in den Rhein zum Schwimmen ging und seitdem vermisst wird, fehlt auch weiterhin jede Spur. Nun wurde jedoch eine unbekannte Leiche in einem Kanal im niederländischen Pannerden gefunden, die nun identifiziert werden muss. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Mann handelt es sich um einen 63-Jährigen aus Hamm. Er war im Beisein seiner Frau und zweier Begleitpersonen gegen 17.15 Uhr in Höhe Kilometer 840 zum Baden in den Rhein gegangen, umschwamm eine Buhne rheinaufwärts und verschwand dann aus der Sichtweite. Die Ehefrau und die Begleiter suchten zunächst eigenständig nach dem 63-Jährigen, wählten später aber den Notruf. Die Suchmaßnahmen umfassten Einsatzkräfte der Polizei an Land, der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und der DLRG. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Ehefrau und die Begleitpersonen wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei betreut.

An dem Einsatz war auch die Emmericher Feuerwehr beteiligt. Mit mehreren Booten sowie Strömungsrettern und dem Feuerlöschboot wurde der Rhein Richtung Emmerich abgesucht. Zusätzlich wurden das Mehrzweckboot Vrasselt sowie Mehrzweckboote der Feuerwehr Kleve alarmiert, der Rhein bis in die Niederlande (Rhein-Kilometer 859) abgesucht. Nach etwas mehr als zwei Stunden endete der Einsatz ergebnislos.