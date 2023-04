Saisoneröffnung Startschuss für die Rheinpromenade

Die Flaggen zieren nun schon seit einigen Tagen die Rheinpromenade. Die Masten stehen in Gruppen in der Mitte der gastronomischen Meile und an der Sommerterrasse. Es handelt sich um Masten mit Schwenkarm, so dass die Flaggen sich mit dem Wind ausrichten können. Die Flaggen im Format 1,5 mal vier Meter präsentieren Europa, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, die Niederlande, Emmerich am Rhein, das neue Stadtlogo, die Tourist-Information und die Rheinische Hanse. Sie werden voraussichtlich bis Ende Oktober hängen. Die Schirme der Gastronomie sind ebenfalls schon platziert und stehen für das Ostergeschäft und die Sommersaison bereit.