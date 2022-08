Emmerich/Rees : Trockenheit: Der Rheinpegel ist wieder gesunken

Der Rheinpegel sinkt weiter, noch können die Schiffe allerdings fahren. Foto: Christian Hagemann

Emmerich/Rees Emmerich weiterhin im Blickpunkt der Medien. Die Trockenheit sorgt dafür, dass bundesweit die Meteorolgen auf die 31.000-Einwohner-Stadt schauen.

In Emmerich - der nördlichsten Messstelle in Deutschland kurz vor der niederländischen Grenze - ist der Pegelstand weiter gesunken auf den Tiefstwert von minus 3 Zentimeter am Donnerstagmorgen. Das ist ein Zentimeter weniger als 24 Stunden zuvor.

Bereits am Montag war dort ein historischer Tiefstand und am Dienstag ein Pegelstand von 0 ermittelt worden. Die Pegelstände sind nicht zu verwechseln mit dem tiefsten Punkt im Fluss. Die Fahrrinnen für die Berufsschifffahrt sind deutlich tiefer als der Wasserstand laut Pegel. So hatte die Fahrrinne bei Emmerich am Donnerstag noch 1,93 Meter Tiefe.

Auch in Rees ist mit 37 Zentimetern am Donnerstagmorgen ein Tiefststand des Rheins ermittelt worden. Das sind 3 Zentimeter weniger innerhalb von 24 Stunden. An dieser Messstelle südlich von Emmerich war der historische Rekord-Tiefstand, der aus dem Oktober 2018 stammte, am Dienstagmittag erstmals unterschritten worden.

(hg)