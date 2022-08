Niedrigwasser : Pegel in Emmerich wieder im Plus

Pegel in Emmerich wieder im Plus

EMMERICH Der Regen am Samstag hat das Wasser im Rhein bei Emmerich nach dem Rekord-Tiefstwert wieder etwas steigen lassen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt sieht aber keine Anzeichen für eine nachhaltige Besserung des Wasserstandes.

(dpa/bal) In Emmerich erreichte der Pegel nach dem historischen Tiefstand der vergangenen Tage wieder einen positiven Wert: Am Sonntagmorgen zeigte er drei Zentimeter – eine Zunahme um sechs Zentimeter im Vergleich zum Vortag. Der Pegel in Emmerich hatte seit Dienstag unter Null gestanden. Das heißt, dass in das Wasser-Messrohr am Fluss in Höhe des rechnerisch bestimmten Pegels Null kein Wasser mehr floss, weil der Rhein niedriger liegt.