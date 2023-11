Ausstellung Krippen aus aller Welt im Rheinmuseum

Interessant an der Ausstellung ist, wie unterschiedlich die Krippenbauer die bekannte Szene der Geburt Jesu interpretieren. Ganz klar aus Afrika stammt eine Darstellung, die das (schwarze) Jesuskind in einer Wiege vor einer Strohhütte zwischen zwei Gnus zeigt. In Kenia ist diese Krippe entstanden. Eine Figurengruppe aus Peru wiederum lässt Josef einen landestypischen Hut tragen. Wunderschön ist die heilige Familie aus Chile, die sich innig in Armen hält. Recht pompös hingegen wirkt eine polnische Krippe, die aus dem Stall einen regelrechten Dom werden lässt. Die Bedeutung von Engeln werden bei Krippen aus Mexiko und Portugal deutlich. Weitere Exponate sind auch aus Madagaskar, Ecuador, und Sri Lanka sind Exponate zu sehen. Ebenso aus Frankreich, Italien, Holland, Tansania, Uruguay, Nigeria, Bulgarien und der Tschechoslowakei.