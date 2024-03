Rheinmuseum Emmerich Ganz schön abgekupfert

Eine der frühesten Arbeiten, die in der Ausstellung gezeigt wird, stammt aus dem Jahr 1575 – ein kolorierter Kupferstich von Braun und Hogenberg. Schon damals war am Rhein ganz schön was los: Acht Schiffe lassen sich zählen, die am Stadtkai festgemacht hatten. „Die Überlandwege waren damals schlecht. Das Leben spielte sich hauptsächlich am und auf dem Fluss ab“, sagt Kleipaß.