Ausstellung mit Bildern von Ole West Rheinmuseum hat Leuchttürme im Blick

Der Kunstmaler und Grafiker (Jahrgang 1953) lebte lange Zeit auf der Insel Norderney, natürlich in direkter Sicht zu einem Leuchtturm. Was lag da näher, als sich diesen für die Seefahrt historisch wichtigen und zugleich schönen Bauwerken zu widmen? Ole West hat viele davon mit Farbe und Pinsel festgehalten. Vorwiegend an der Nordsee war er unterwegs. An der deutschen, aber auch der niederländischen Küste. Die „dicke Berta“ bei Cuxhaven hat er in Szene gesetzt, aber auch die Seezeichen von Brunsbüttel, Wangerode, Borkum und Sylt. Natürlich auch den vielleicht bekanntesten Leuchtturm Deutschlands, den „Roten Sand“ aus der Deutschen Bucht, der es sogar auf eine Briefmarke der Post schaffte. Und einen dieser Riesen wird der ein oder andere Besucher des Rheinmuseums sogar ziemlich gut kennen, nämlich den Leuchtturm von Ameland. Die imposante Erscheinung aus Gusseisen ist 55 Meter hoch. Heute dient sie als Ausstellungsraum. Im Auftrag von König Willem III. wurde sie im Jahr 1880 erbaut. Der 15 Stockwerke hohe Turm wurde von einer Gießerei in Deventer gebaut, in einzelnen Segmenten nach Ameland verschifft und dann vor Ort aufeinander gesetzt.