Ausstellung „Ein Schatz in dieser Stadt“

Wenn es um Emmerich geht, ist der Leiter des Rheinmuseums eigentlich nur schwer in Erstaunen zu versetzen. Herbert Kleipaß weiß vieles über die Geschichte(n) der Stadt, auch über deren Künstler und Werke. Wie vielfältig und zahlreich aber die Arbeiten Waldemar Kuhns waren, hat aber selbst den Vorsitzenden des Emmericher Geschichtsvereins überrascht: „Ich kenne in erster Linie seine Werke für die Kirchen und den öffentlichen Raum. Dass es so viele grundverschiedene Arbeiten von ihm gibt, hätte ich wirklich nicht gedacht“, ist Kleipaß über das verblüfft, was das Rheinmuseum ab Sonntag zeigen wird.