Weiterhin kein Hingucker in Emmerich Die Rheinbrücke bleibt auch in den nächsten Monaten dunkel

Die weithin sichtbare Rheinbrücke ist mit 1.228 Metern die längste Hängebrücke Deutschlands. Der Brückenschlag zwischen Emmerich und Kleve gelang 1963. Aufgrund der Architektur und Farbe wird sie liebevoll die „Golden-Gate des Niederrheins“ genannt, in Anlehnung an den großen Bruder in Kalifornien. Für die sich auf dem Rhein in „Bergfahrt“ befindenden Schiffe stellt sie das Einfallstor nach Deutschlands dar und die Emmericher Rheinpromenade begrüßt in der ersten Stadt am Rhein.