Emmerich : Brücke Sonntag doch nicht dicht

Emmerich Das nennt man eine Absage in letzter Minute.

(RP) Aufatmen für die Autofahrer in Emmerich und Kleve. Die bereits auf Schildern angekündigte Vollsperrung der Rheinbrücke Emmerich (B220) am Sonntag muss verschoben werden. Da für das Wochenende winterliches Wetter vorhergesagt wird, können die geplanten Markierungsarbeiten nicht durchgeführt werden. Über einen neuen Termin wird die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein rechtzeitig informieren. Das hat die Behörde am Freitag Nachmittag mitgeteilt.