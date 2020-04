Das betrifft Emmerich und Kleve : Rheinbrücke ist am Sonntag gesperrt

Rheinbrücke ist am Sonntag gesperrt

Emmerich/Kleve Autofahrer aufgepasst: Die Brücke bekommt neue Fahrbahnmarkierungen. Von 8 Uhr bis 16 Uhr gibt es eine Umleitung über die Reeser Rheinbrücke.

Die Emmericher Rheinbrücke wird am Sonntag, 19. April, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung über die Reeser Rheinbrücke wird eingerichtet und ist vor Ort ausgeschildert. Rettungsfahrzeuge dürfen die Emmericher Rheinbrücke passieren. Während der Vollsperrung wird durch die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein einen neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können sich noch kurzfristig verschieben, teilte die Behörde am Mittwoch mit.