Rheinbrücke Arbeiten in 100 Metern Höhe

Wer den Baustellenlift benutzt, der derzeit noch an der Rheinbrücke Emmerich-Kleve aufgebaut ist, sollte schon schwindelfrei sein – und keinen all zu empfindlichen Magen haben. Ganz oben angekommen, befindet man sich fast 100 Meter über dem Rhein. Ein atemberaubender Ausblick, aber der Weg dorthin ist etwas ruckelig. Und ziemlich zugig. Den Gerüstbauern, die hier regelmäßig zur Kontrolle unterwegs sind, macht das wenig aus. Flink huschen sie an den Geländern vorbei. Und können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn sie den etwas angespannt wirkenden Reporter sehen.