Meilenstein für die Entwicklung : Meilenstein für Wesels Hafenentwicklung

Foto: RP/Podtschaske , Alicia

Wesel In Wesel soll der Rhein-Lippe-Hafen um 27 Hektar Fläche erweitert werden. Die Firmen stehen Schlange für das Areal. Die Weseler Politik soll im nächsten Stadtentwicklungsausschuss den Weg ebnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Peters Von Sebastian Peters Autorendetails aufklappen Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel. zum Autorenprofil

Für die Entwicklung des Weseler Rhein-Lippe-Hafens wäre es ein Meilenstein: Um 27 Hektar (entspricht 37 Fußballfeldern) soll das Logistikareal im Süden von Wesel im Bereich der Lippemündung wachsen. Die Planung eines Sondergebietes Hafen ist abgeschlossen, seit Freitag liegt sie der Weseler Politik für den nächsten Stadtentwicklungsausschuss vor.

Der Rhein-Lippe-Hafen soll zusammen mit den anderen Häfen des Verbundes Delta-Port ein Wachstumsmotor für die Region sein. Zahlreiche neue Arbeitsplätze sollen hier entstehen. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Politik in Wesel der Planung zustimmt“, sagte am Freitag Dieter Thurm, technischer Leiter des Hafens. Er war mit Hafenchef Andreas Stolte auf der Münchener Logistikmesse und hat dort Kontakt zu zahlreichen Firmen geknüpft. Die Nachfrage nach Flächen sei groß. Ein Termin würde in München auf den nächsten folgen, sagt auch Andreas Stolte. Die Flächenkapazitäten der Binnenhäfen in NRW sind stark begrenzt. Die Spezialhäfen in Emmerich und Orsoy oder auch der Weseler Stadthafen sind stark ausgelastet. Denkbar ist im Rhein-Lippe-Hafen nicht nur die Ansiedlung von Logistikbetrieben. Auch produzierendes Gewerbe sei denkbar, sagt Dieter Thurm.

Info Daten und Fakten zum Rhein-Lippe-Hafen Rheinkilometer 813,24



Kaianlage 300 Meter



Bahnanschluss 2,5 km entfernt



Umschlaganlagen Löschanlage für Mineralöl, Spezialkräne für Schwergut

Seit rund 60 Jahren existiert der Rhein-Lippe-Hafen in Wesel. Die beiden Weseler Firmen F. C. Trapp und Hülskens errichteten die Anlage. Bekannt ist der Rhein-Lippe-Hafen noch als Ölhafen mit dem Tanklager unter anderem von BP. Das Geschäft mit Rohöl macht heute nur noch einen kleinen Teil des Umsatzes im Hafen aus. Neue Firmen sind hinzugekommen. Die Firma GS Recycling, die Schmierstoffe aufbereitet, die Firma Hegmann Transit für Schwergut. Zuletzt öffentlich gemacht wurde die Ansiedlung der Firma Nordfrost, die in Wesel ein Tiefkühllager errichten will.

Mit der Zustimmung der Politik zum Bebauungsplan 233 würde die bauliche Entwicklung eines insgesamt 45 Hektar großen Hafengebietes vorangetrieben. 18 Hektar davon sind schon bebaut. 27 Hektar würden dazu kommen, von denen könnten elf Hektar direkt bebaut werden, die weitere Fläche müsste aufgeschüttet werden, wie Dieter Thurm als Hafen-Ingenieur erklärt. Mit Fördermitteln hat der Hafen bereits Kaimauern und Spuntwände errichtet, so dass die Schiffe anlegen können. Jetzt geht es um die Ansiedlung der Firmen.

Stimmt die Politik im Stadtentwicklungsausschuss am 19. Juni (16.30 Uhr, Rathaus) zu, folgt die Offenlage, an der sich auch Bürger beteiligen können. Klar ist: Die Neuansiedlungen bedeuten weiteren Verkehr auch für die umliegenden Straßen, etwa die B 8 nach Wesel und Dinslaken. Delta-Port redet zwar von den Möglichkeiten eines trimodalen Umschlags, also von Schiff auf Lkw und Bahn. Einen Bahnanschluss gibt es direkt aber nur im Voerder Hafen Emmelsum.