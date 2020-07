Rhede : Spielzeugmuseum zeigt Sommermärchen

Blick in die Ausstellung in Rhede. Foto: andresen

Rhede Tipp für einen Ferienausflug: Das Spielzeugmuseum Max und Moritz in Rhede präsentiert acht Sommermärchen und Rotkäppchen in Handarbeit. Passend dazu gibt es auch Lesungen, die immer donnerstags stattfinden.

Selbst Rotkäppchen in Handarbeit ist zu sehen, gute 120 Jahre alt, immer noch voller Respekt vor dem „bösen Wolf“:

„Sommermärchen“ heißt die neueste Sonderausstellung im Spielzeugmuseum Max und Moritz in Rhede, Auf der Kirchwiese 1. Museumsleiterin Eva Gutersohn hat ihre riesigen Bestände durchforstet – und herausgekommen sind acht bekannte und wunderbar inszenierte Märchen.

Passend zur Ausstellung bietet Museumschefin Eva Gutersohn in den Sommermonaten Märchenlesungen an. Immer donnerstags ab 16 Uhr lädt sie dazu Kinder und Erwachsene ein. Anmeldungen sind erforderlich unter 02872/4785 oder 02872 / 981012. Das gilt auch für den Museumsbesuch. Das Museum, Auf der Kirchwiese 1, öffnet dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Die Besucher müssen Masken tragen. Es gibt einen separaten Eingang und Ausgang, sagt Eva Gutersohn. Zum Glück habe sie im Museum ausreichend Platz.

Sie sind bis Mitte Oktober zu sehen – nach langer Coronapause, in der auch die Rhederin untätig zu Hause sitzen musste. Das ist eigentlich nicht ihr Ding. Die vorherige Osterausstellung war bereits aufgebaut, da funkte Corona dazwischen.

In den acht Sommermärchen finden sich – ganz klar – vor allem die Brüder Grimm wieder, die großen Märchenerzähler aus dem 19. Jahrhundert. Zu sehen sind – detailgenau und wieder mit viel Liebe zusammengestellt – Rotkäppchen, die Bremer Stadtmusikanten, Brüderchen und Schwesterchen, der Hase und der Igel, Aschenputtel, der Wolf und die sieben Geißlein, der gestiefelte Kater und der Froschkönig.

Eine besondere Beziehung hat die Museumsleiterin zu einer ihrer Lieblingspuppen: Ihr Vater schoss die Anfang der 1950er Jahre bei der Soester Allerheiligenkirmes. „Das sind dann ganz besondere Erinnerungen an die Kindheit“, sagt die Rhederin.

Und wahre Schätze beherbergen drei Vitrinen. Die Exponate darin sind fast alle 100 Jahre oder älter: Schnitte, Märchenszenen, Figuren, Schulwandbilder. Sie dienten früher sogar als Lernstoff: „Kinder sollten damit besser sprechen lernen“, sagt die Museumsleiterin. Und räumt mit einer Mär von Märchen auf: „Die waren in ihren Anfängen nur für Erwachsene bestimmt, erst später für Kinder.“ Das macht Sinn, auch wenn in Hänsel und Gretel später die böse Hexe verbrannt wird. „Für Kinder ist es wichtig, dass der Böse am Ende bestraft wird und alles gut ausgeht“, erläutert die Märchenexpertin.