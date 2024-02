Schock für Emmerich Rewe schließt Ende März im Rheincenter

Noch in Erinnerung ist eine Kampagne von Rewe aus dem Jahr 2019. In großen Anzeigen machte Rewe auf sich aumerksam. Unter der Überschrift „Rewe macht sich stark für Emmerich!“ warb das Unternehmen dafür, am Neumarkt einen neuen Markt eröffnen zu können. Da war allerdings schon längst beschlossen worden, auf dem Neumarkt mit der Familie Brüggemeier einen Edeka-Markt zu eröffnen.