Rewe ist weg Das Rheincenter in Emmerich - Jetzt ist der Leerstand Realität

im Rheincenter soll die Stadt einen Bürgerservice einrichten. Die Stadtbücherei soll dort hinein, ebenso das Bürgerbüro und das Theaterbüro. Alle städtischen Serviceleistungen wären so an einem Platz und das Center hätte im weniger attraktiven Bereich einen langfristigen Mieter. „Wir entwickeln damit einen zentralen Anlaufpunkt im Zentrum der Stadt für alles, was man bei der Verwaltung erledigen kann, vom Ausweis über Theaterkarten bis zur Gewerbeanmeldung. Ausreichend viele Parkplätze wären dort auch im aktuell wenig genutzten Parkhaus vorhanden. Es gibt funktionierende Beispiele dieser Art auch hier in der Nähe, z.B. in Zevenaar oder auch Didam“, so Krebber.