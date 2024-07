Von Pkw erfasst Kradfahrer aus Rees (59) schwer verletzt

Der Unfall hatte sich gegen 13 Uhr auf der Kalkarer Straße in Höhe der Alte Schulstraße ereignet. Demnach war der Reeser mit seinem Krad aus Richtung Marienbaum kommend nach Kalkar unterwegs. Ein 35- jähriger Mann aus Xanten kam dem Reeser mit seinem Pkw entgegen. In Höhe der Alte Schulstraße beabsichtigte der Xantener in die Alte Schulstraße nach links abzubiegen, übersah dabei den entgegen kommenden Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Neben einem eingesetzten Rettungswagen, der die Versorgung vor Ort übernahm, brachte ein angeforderter Rettungshubschrauber den 59-Jährigen in eine Spezialklinik.