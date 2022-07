Isselburg : Hubschrauber nach Unfall auf der B 67 im Einsatz

Symbolbild. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Isselburg In Isselburg auf der B 67 in Höhe der Autobahnausfahrt A 3 ereignete sich am Freitag gegen 14:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden, nachdem ein 51- jähriger Autofahrer aus Willingen von der Autobahnabfahrt nach links in Richtung Rees auf die B 67 fuhr.

